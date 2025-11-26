أمن قسنطينة يطيح بمشعوذ ويضبط بحوزته طلاسم

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس عشر بولاية قسنطينة، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 45 سنة. متورط في ممارسة أعمال السحر والشعوذة مع ضبط طلاسم و أغراض مختلفة.

وقائع القضية جاءت إثر قيام عناصر كتيبة التدخل السريع 01 التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بتوقيف مركبة على مستوى نقطة مراقبة أمنية على متنها شخص. وباخضاعه للتفتيش عثر بحوزته على مجموعة من الأغراض يشتبه استعمالها في أعمال السحر والشعودة. منها صفائح معدنية مكتوب عليها رموز و طلاسم ، بعض الأعشاب و العقاقير و خرطوشة سلاح صيد. ليتم توقيفه و تحويله رفقة المضبوطات لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس عشر أظهر أن المشتبه فيه يستغل مسكنه العائلي لممارسة طقوس السحر والشعوذة. ليتم إستصدار إذن عن السلطة المختصة قانونا و تفتيشه ، حيث كانت النتيجة إيجابية و تم ضبط مواد أخرى منها طلاسم و قلادات و عقاقير تثبت ممارسته الأفعال المنسوبة إليه .

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة. بالإضافة كذلك إلى المساس بالمعلوم من الدين و حيازة ذخيرة، خراطيش سلاح صيد دون رخصة.

