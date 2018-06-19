أمن قسنطينة يفكك شبكة دولية لتهريب المركبات من بينهم تونسي وموريتاني وإسباني

امتثلوا أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي إلى غاية ساعات متأخرة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسدي مبروك في قسنطينة من تفكيك شبكة تهريب دولي للمركبات،

تضم 26 شخصا تتراوح أعمارهم بين 27 و 60 عاما، بينهم رعايا أجانب من دول تونس وموريتانيا وإسبانيا، واسترجاع 14 سيارة من مختلف الأنواع.

وقد امتثلوا إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة،

بتهم جنايات تهريب المركبات في إطار جماعة إجرامية منظمة، وضع للسير مركبة مزودة بلوحة تسجيل أو علامة لا تتطابق مع مواصفات مركبة، البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل النقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية،

وضع لوحات ترقيم في شأنها أن توهم بأن وسائل النقل قد تمت جمركتها بوسيلة قانونية،

أين صدرت في حق 6 موقوفين أوامر بالحبس المؤقت، واستفاد 8 آخرين من الرقابة القضائية في حين تم الإفراج عن البقية.