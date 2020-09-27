أمن قسنطينة يفكك لغز مقتل شاب أمام المركز الإستشفائي الجامعي ابن باديس

نجحت مصالح أمن ولاية قسنطينة، في تفكيك لغز جريمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة عثر عليه مقتولا داخل مركبته بحظيرة قريبة من المركز الإستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة.

وأوضح بيان ذات السلك النظامي، أن الجريمة وقعت شهر نوفمبر سنة 2019، حينما أقدمت المشتبه فيها البالغة من العمر 35 سنة على قتل الضحية.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم توقيف المشتبه فيها، وتوجيه لها تهمة القتل العمد، عرض للغير مواد مخدرة للإستهلاك الشخصي دون مبرر شرعي، وإختلاس أموال عمومية.

وتمت هذه العملية، بعد إستغلال القرائن العلمية وكذا التقنية، مع التحقيقات المعمقة التي قامت بها في مدة قاربت 10 أشهر ومست 18 شخصا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها والتي تم توقيفها على ضوء النتائج التي توصل إليها التحقيق،

ليتم توجيه التهم للمذكورة أعلاه وتقديمها أمام النيابة المحلية لمحكمة قسنطينة الإبتدائية بعد الإنتهاء من الإجراءات الجزائية.