أمن قسنطينة يوضح بخصوص الإشاعات المتداولة أمس حول جناية القتل

نشر أمن ولاية قسنطينة، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا بخصوص أخبار مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جناية قتل بحي الزاوش في قسنطينة.

وجاء في البيان “تبعا للأخبار المغلوطة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناولت خبرا لا أساس له من الصحة، يتعلق بحدوث جناية قتل بحي الزاوش بمدينة قسنطينة مع التطرق لها بروايات مختلفة.

وأوضحت مصالح الأمن أنه لم يتم تسجيل أي شيء من هذا القبيل سواء قتل أو اعتداء مفضي الى الوفاة.

ودعا أمن ولاية قينطينة لعدم الانسياق وراء كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة.