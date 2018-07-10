أمن قسنطينة يوضح حول حادثة مسجد السلام بعلي منجلي

كشف ضابط من أمن الجيش بقسنطينة للنهار الأمر يتعلق فعلا بتوقيف ثلاثة أشخاص في حادثة مسجد السلام.

لكن إثنين منهم على سبيل التحقيق كونهما متطوعين معروفين في مسجد السلام.

أما الشخص الثالث المشتبه فيه الرئيسي فهو “ب.سمير” 47 عام شاب ملتح ويرتدي قميص.

مقيم مع شقيقه منذ شهر رمضان بالوحدة الجوارية رقم 10 .

بسبب تحركاته وتواجده في المسجد تم التبليغ بشأنه ،خاصة وأنه شخص غريب عن سكان العمارات المجاورة.

مصالح الأمن تدخلت وطوقت المسجد وأوقفته وعند تفتيشه تبين أنه لا علاقته له بالجماعات الإرهابية.

وبحضور عناصر من القوات المختصة في مكافحة الإرهاب تم التأكد بأنه غير مدرج ضمن المبحوث عنهم الجماعات المسلحة.

وأنه عامل يومي في ورشات البناء بعلي منجلي ويعمل لحساب المقاول المعروف بورواق والذي أكد بدره أن سمير يشتغل لحساب مقاولته.

ومن المرتقب أن يتابع الشخص المشبوه بجنحة حيازة سلاح أبيض.

المصدر الأمني الموثوق أوضح أن الخبر والتقديرات الأولية تنفي أن يتسلل إرهابي في النسيج العمراني.

وأنه في الغالب يتم التمويه في شكل وهيئة وكذا هندام مواطن عادي كي يتجنب الشبه.