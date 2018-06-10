أمن قسنطينة يوقف شخصين بحوزتهما 464 قرص مهلوس

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة، مروجين إثنين للمخدرات يبلغان 39 و 40 سنة، وضبطت بحوزتهما كمية من المهلوسات قدر عددها بـ 464 قرص مهلوس في عملية تم تنفيذها على مستوى حي المنظر الجميل.

العملية جاءت إثر معلومات تفيد قيام أشخاص بالتحضير لعقد صفقة بيع كمية من المؤثرات العقلية على مستوى الحي المذكور.

وعلى إثرها تم إعداد خطة محكمة مكنت من الإيقاع بمشتبه فيه وبحوزته 450 قرص من دواء “باركيديل” ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وليتم اقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق الذي أثمر بتحديد هوية شريكه وتوقيفه هو الآخر وبحوزته 14 قرصا من نوع آخر.

وعقب إخضاعه للتحقيق أحيل الموقوفان على النيابة المحلية التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.