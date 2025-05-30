أمن قسنطينة يوقف شخصين ويحجز قرابة 4 كلغ كيف معالج

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، من وضع حد لنشاط شخصين أحدهما مسبوق قضائيا، لتورطهما في ترويج المخدرات الكيف المعالج.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت القضية، على إثر استغلال معلومات مؤكدة بخصوص نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في ترويج الممنوعات بالقرب من أحد المساكن المهجورة الواقعة بجوار مقر إقامته.

وعليه تم استصدار إذن بالتفتيش من الجهات القانونية المختصة، نتائج التفتيش كانت إيجابية أين عثر بالمسكن المهجور على 38 صفيحة من المخدرات كيف معالج بوزن إجمالي 3980 غرام كان يخفيها داخل برميل بلاستيكي.

وتم توقيف المشتبه فيه، وتحويله لمقر الفرقة لا ستكمال التحقيق والذي أفضى إلى توقيف شريكه لضلوعه في ذات الأفعال.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية الحصول والحيازة والتخزين والشراء قصد البيع المخدرات، بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.