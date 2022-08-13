أمن قسنطينة يوقف قاتل شرطي داخل منزله بسلاح أبيض

تم العثور عليه في حالة سكر بعد انقلاب سيارة الضحية التي استولى عليها

المشتبه فيه سيتم تقديمه اليوم للمثول أمام وكيل الجمهورية

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن الضبطية القضائية للفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة. أخضعت المشتبه فيه بجريمة التنكيل وقتل عون الشرطة الضحية “خ ـ عبد الرزاق” العامل في مصلحة العمران التابعة للأمن الولائي. لمجريات التحقيق الابتدائي بسماعه على محضر رسمي بشأن ارتكابه لجريمة القتل التي راح ضحيتها عون الشرطة. الضحية بمقر سكناه العائلي الكائن في حي “بن الشرقي” الشعبي. أين تم العثور عليه، صبيحة الأربعاء، غارقا في دمائه إثر تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض المحظور.

وحسب ذات المصادر، فإن الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الولائي، استلمت الجاني من مصالح أمن ولاية أم البواقي، التي تمكنت من توقيفه إثر تعرضه لحادث مرور بعد انقلاب السيارة من نوع “سيتروان ـ بيرلينڤو”، وهي ملك لعون الشرطة الضحية “خ ـ عبد الرزاق” في منطقة “عين البرج” على محور الطريق الثانوي الرابط بين بلديتي “سيقوس” و”عين فكرون” التابعتين لإقليم ولاية أم البواقي، حيث تم توقيف الجاني المشتبه فيه، والذي كان في حالة سكر متقدمة، أين أصيب بجروح تم على إثرها نقله إلى مستشفى “عين فكرون” لتلقي الإسعافات والعلاج، وبعدها قامت مصالح أمن دائرة “عين فكرون” بتسليم المشتبه فيه إلى عناصر الضبطية القضائية للفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي، الذين تنقلوا إلى عين المكان وفق إذن بتمديد الاختصاص صادر عن الجهة القضائية المختصة، حيث باشر بعدها عناصر الضبطية القضائية للفرقة الجنائية مجريات التحقيق الابتدائي مع المشتبه فيه في ارتكاب جرم القتل، الذي راح ضحيته عون الشرطة بمصلحة العمران الضحية “خ ـ عبد الرزاق”، 28 سنة، والتنكيل بجثته، ثم وضع الجاني في “الحجز تحت النظر” إلى غاية تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، نهار اليوم الأحد، لاستكمال الإجراءات القضائية المعمول بها.