أمن قسنطينة يوقف متورطين في شجار أدّى إلى وفاة عشريني

نجحت، مصالح أمن ولاية قسنطينة، في وقت قياسي، من توقيف عدة متورطين في شجار، أسفر عن مقتل شاب في العشرينيات من العمر.

وكشف بيان من ذات المصالح، أنّه اليوم، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف مساءً، وقع شجار، أدّى إلى وفاة شاب عشريني، متأثرا بإصابة بالسلاح الأبيض.

لتفتح ذات المصالح تحقيقا في الحادث، وفي وقت وجيز وقياسي، أفضت التحقيقات في توقيف عدة مشتبه بهم في ذات الشجار.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح أمن الولاية لا تزال تباشر عملية التحقيق في الشجار لتصل لمعلومات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنّه، وقع شجار عنيف مساء اليوم بذات الولاية، أين خلف مقتل شاب يبلغ من العمر 23 سنة.