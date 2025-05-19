أمن قسنطينة يُوجه نداءً للجمهور

نوهت مصالح أمن ولاية قسنطينة، إلى علم المواطنين من خلال نشر نداء للجمهور، من أجل التبليغ عن شخص يستغل شقة بالمدينة الجديدة علي منجلي لممارسة طقوس السحر والشعودة.

وجاء في النداء أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية، وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، تنهي مصالح أمن ولاية قسنطينة إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المسمى “ت - ح” مشتبه فيه في قضية استغلال شقة في ممارسة أعمال السحر والشعودة.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية قسنطينة نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالف الذكر. أو لديه معلومات بصفته شاهد في وقائع مشابهة. التقدم إلى أمن دائرة علي منجلي أو نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب لتقيد شكوى أو الادلاء بشهادة في قضية الحال.