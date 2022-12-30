قناة النهار أمن: لحفظ السكينة ودحر الجريمة عشية رأس السنة.. مداهمات أمنية مشتركة بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2022 - 22:35 شارك غرِّد أرسل 15 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JCVwO اقرأ أيضا حسين آشيو: المنتخب الأرجنتيني كان منظم وإستطاع تخطي دفاع ووسط ميدان المنتخب الكرواتي قناة النهار 13 ديسمبر 3 سنوات.. تعهدات وإنجازات.. الجزائر الجديدة تتجسد على ارض الواقع قناة النهار 12 ديسمبر "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر طالع هابط: مشاهد جد مؤثرة.. إبن ينفخ في وجه والدته اثناء طواف الكعبة للترويح عليها قناة النهار 15 ديسمبر أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق قناة النهار 20 ديسمبر " زهرة: " أول مرة وقفت كان في عمري 20 سنة قناة النهار 21 ديسمبر تنبيه من تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 10 ديسمبر طالع هابط: تحية للأسود وحماة الوطن. وهذه رسالة لكل من يتجرأ على الجزائر قناة النهار 18 ديسمبر زيداني محمد: ماكاش حاجة ماتتغيرش والمرض تاعك لازم تصاحبوا وتهدر معاه قناة النهار 21 ديسمبر الشاب وحيد: الشاب عزالدين من أعمدة الفن الجزائري وحافظ على التراث قناة النهار 29 ديسمبر