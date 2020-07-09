أمن محمد غريس يطيح بشبكة مختصة في تهريب الحراقة بوهران

كانت تخطط لتهريب حراقة من الشرق مقابل 50 مليون للواحد

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري محمد غريس في وهران من توقيف مجموعة اجرامية مختصة في تهريب الحراقة تتكون من خمسة اشخاص تم توقيف اثنين منهم فيما بقي الثلاثة الاخرين في حالة فرار.

الشبكة تنشط علي مستوى منطقة راس فالكون اين تم توفيفهم استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بنشاط هذه الشبكة حيث انها كانت تعتزم تهريب 11 شخصا من ولايات الشرق الجزائري مقابل مبلغ مالي يقدر ب 50 مليون سنتيم للفرد الواحد.

العملية النوعية لذات العناصر تمت بعد اخذ الحراقة إلى احدى الجزر القريبة من الشاطئ لتمكن عناصر الفرقة من ايقاف اثنين من المنظمين.

كما تم حجز قارب نزهة كبير الحجم فيما تم ضبط داخل احدي المساكن 10 اشخاص من ولايات مجاورة كانوا بصدد الإبحار سرا نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وكان يوفر لهم احد عناصر الشبكة الايواء قبل الإقلاع في رحلتهم غير الشرعية.