أمن مستغانم: صفحات فيسبوكية تنشر أخبار تضليلية تمس بشرف موظفين عموميين

استهجنت مصالح أمن ولاية مستغانم، ما تنشره صفحات فيسبوكية تضليلية تروج أخبار مغلوطة، للتشكيك في جهود مصالح الشرطة وإطاراتها ولتضليل الرأي العام.

وجاء في بيان أمن ولاية مستغانم “مرة أخرى، نشرت إحدى الصفحات على فيسبوك بتاريخ 7 أفريل، في إطار حملتها المستهدفة لسلك الأمن الوطني، أخبار مغلوطة تضليلية”.

واعتبر أمن مستغانم أنها مناورة مبيتة تهدف للإساءة إلى إطارات أمن ولاية مستغانم، والمساس بشرف موظفين عموميين واعتبارهم، والاحترام الواجب لسلطتهم، مع الادعاء بالتأخير في معالحة قضايا فساد تتعلق بالعقار بذات الولاية.

وأضاف البيان “دون الخوض في الدوافع التي تبقى معروفة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تستند على الابتزاز والوشاية بنسج وقائع مفتعلة وترويج أخبار مغلوطة للتشكيك في جهود مصالح الشرطة واطاراتها ولتضليل الرأي العام.