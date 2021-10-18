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أخبار الجزائر

أمن مستغانم يحجز أزيد من 6000 وحدة من المفرقعات 

بقلم مخلوف شريف
أمن مستغانم يحجز أزيد من 6000 وحدة من المفرقعات 
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حجزت مصالح أمن ولاية مستغانم، في عدة عمليات متفرقة من حجز كمية معتبرة من المفرقعات قبيل المولد النبوي الشريف.
هذا وتمكن   وحدة شرطة البيئة والعمران بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية  من حجز 2347 وحدة من المفرقعات من مختلف الاشكال والاحجام.

أما الأمن الحضري الثامن فحجز 1916 وحدة من المفرقعات، في حين حجز  الامن الحضري الخارجي الصور :720 وحدة من المفرقعات .
لتبلغ الكمية الاجمالية 6263 وحدة من المفرقعات مشكلة من مختلف الاشكال والاحجام.

رابط دائم : https://nhar.tv/IJOD9
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