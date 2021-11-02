أمن مستغانم يحجز أكثر من 100 قرص مهلوس وكمية من الكيف المعالج
بقلم مخلوف شريف
حجزت عناصر الأمن الحضري الخامس بمستغانم، 109 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ و15 عمود من الكيف المعالج بوزن 9.30 غرام.
بالإضافة الى 5 أسلحة بيضاء من نوع كيتار، إضافة الى سلاحين ابيضين من نوع بوشيا من الحجم الكبير .
وجاءت هذه العملية اثر معلومات وردت الى المصلحة عن مجموعة أشرار تحترف عملية ترويج المخدرات تتكون من 4 مشتبه بهمـ تتراوح اعمارهم ابين 23 و 29 سنة منحدرين من مدينة مستغانم.
ليتم توقيفهم وتقديمهم أمام نيابة محكمة مستغانم ، حيث صدر في حق أحدهم سنتان حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 100.000 دج.
في حين صدر في حق الثاني غرامة مالية قدرها 50.000 دج ، بينما استفاذ الباقين من البراءة.
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