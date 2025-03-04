أمن مستغانم يحجز 90.4 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكن عناصر أمن دائرة عين النويصي في مستغانم، من حجز أزيد من 90.4 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وجاءت العملية، على إثر قيام الفرقة، بدوريات على مستوى مدينة عين النويصي. أين لفت انتباههم قيام أحد الأشخاص بصدد تفريغ وتحويل اللحوم من مركبته الى مركبة أخرى.

وبعد إخضاع المركبتين للمراقبة الإدارية الأمنية ضبط بداخلهما على كمية من اللحوم البيضاء للديك الرومي يقدر وزنها بـ77،30 كلغ. وكمية من الأحشاء يقدر وزنها بــ 13.10 كلغ.

وبعد حجزها ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري بحضور عناصر مكتب حفظ الصحة والنظافة لبلدية عين النويصي، تبين بأنها غير صالحة للإستهلاك البشري. مع انعدام الشهادة البيطرية للسلعة وانعدام شروط النقل الصحي وعدم احترام سلسلة التبريد.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم اتخاذ كافة الإحراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت عناصر الشرطة العامة في خرجة ميدانية لمراقبة المحلات التجارية الخاصة بصنع وبيع الحلويات التقليدية “الشامية” رفقة أعوان مديرية التجارة بمستغانم، من حجز 50 صينية من حلويات تبلغ قيمتها المالية 55.000دج. وحجز 100 كلغ من حلويات السميجية تبلغ قيمتها المالية 4000دج.

كما تم تمت مراقبة 3 محلات تجارية أخرى، حيث تم استدعاء المخالفين لإتخاذ الإجراءات ضدهم بخصوص إنعدام النظافة والنظافة الصحية.