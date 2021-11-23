أمن مستغانم يضع حدا لمروجي مخدرات ويحجز أكثر من 2000 وحدة خمور

وضعت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة عشعاشة بمستغانم حد لنشاط مروجين احدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

أين كانا ينشطان في مجال الاجرام، كما تم حجز كمية من المشروبات الكحولية مشكلة من مختلف الأنواع والاحجام.

بالإضافة الى كمية من الاقراص المهلوسة وقطع من الكيف المعالج واسلحة بيضاء محظورة.

وتعود وقائع العملية قبل يومين، بعد تلقى المصلحة معلومات مفادها ان سالفي الذكر يحوزان على كمية من المشروبات الكحولية بمسكن المشتبه فيه القاصر .

ليتم مداهمة المسكنين اين تم ضبط 2339 وحدة من الخمور من أنواع واحجام مختلفة .

كما تم ضبط 17 قرص مهلوس من نوع بريغابالين و 37.55غ من الكيف المعالج واسلحة بيضاء محظورة من مختلف الاحجام والاصناف.

ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 67.810 دج يعتبر من عائدات الاجرام وحجز دراجة نارية كانت تستعمل في عملية الترويج.