أمن مستغانم يفكك شبكة دولية لتهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية

تمكّنت الشرطة القضائيّة لأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة دوليّة لتهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعديّة.

تضم العصابة 43 شخصا بينهم 20 أجنبياتتراوح أعمارهم ما بين 21 و70 سنة، وينحدرون من ولايات مستغانم ووهران وسيدي بلعباس وسعيدة والبليدة.

العملية جاءت بعد رصد الفرق الأمنية المكلفة بمراقبة المركبات والكشف عنها لعشرين مركبة مشبوهة على مستوى الطرقات بإقليم ولاية مستغانم.

وإثر هذه المعلومات تم توقيف 12 مركبة كانت تسير بملفات قاعدية مزورة فيما لا تزال المركبات المتبقية محل بحث من طرف مصالح الأمن الوطني.

وتم حجز 20 ملفا قاعديا مزورا قامت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات باستخراجها من مختلف بلديات ولاية مستغانم.

وتم تقديم جميع الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.