أمن مستغانم يكشف سبب سقوط الأرجوحة العملاقة بـ”موستالاند”

كشف التحقيق الأولي لمصالح أمن ولاية مستغانم، عن سبب حادث سقوط لعبة الأرجوحة العملاقة الذي وقع مساء الجمعة بـ”موستالاند”.

وحسبما كشفه موقع التفلزيون الجزائري نقلا عن المصدر، فقد كان السقوط بسبب خلل ميكانيكي.

وأوضح بيان للأمن الولائي أنّ الشرطة القضائية والشرطة العلمية تنقلت إلى مكان الحادث.

وبيّنت المعاينات والتحقيقات الأولية أنّ الأمر يتعلّق بسقوط الأرجوحة العملاقة من ارتفاع بضعة أمتار بسبب اختلال في توازن الكوابل الرافعة.

ووفقا لذات البيان، أحصت مصالح الشرطة تعرض 14 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وتم نقلهم على متن سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مستشفى أرنستو شي غيفارا بمستغانم.

وقد تلقى المصابون العلاج اللازم وغادر أغلبهم الاستعجالات الطبية الجراحية، ماعدا حالة واحدة غادرت المستشفى اليوم السبت.

وتمّ إخطار والي الولاية والنائب العام بالمجلس القضائي ووكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم بالوقائع والمعاينات.

فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة على مستوى الأمن الحضري الثامن المختص إقليميا، كما أشير إليه.