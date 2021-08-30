أمن مستغانم يوقف شخص سرق سلسلة إمرأة

أوقف عناصر الأمن الحضري السادس بمستغانم، أحد المشتبه فيهم في قضية السرقة بالخطف، طالت إحدى المواطنات بينما كانت بإحدى محلات الإطعام السريع بحي 5 جويلية بمستغانم.

وقائع القضية تعود الى بحر الأسبوعين الماضيين، أين أكدت الضحية فيها أنها بينما كانت بإحدى محلات الإطعام السريع بذات الحي، إذ إقترب منها شخصين أحدهما قام بتتبعها خارج المحل وقام بخطف سلسلتها من المعدن الأصفر من عنقها ولاذ بالفرار.

التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية في القضية مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهما و توقيف أحدهما في اليوم الموالي والبالغ من العمر 18 سنة، فيما يبقى شريكه محل بحث.

ليتم تقديم سالف الذكر أمام ا وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، حيث أمر بإيداعه الحبس عن قضية المشاركة في السرقة بالخطف.