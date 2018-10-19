أمن مستغانم يوقف مروج الأقراص المهلوسة

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع لأمن ولاية مستغانم، من وضع حد لنشاط مروج للأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.

و حسب بيان لذات السلك الأمني، اليوم الجمعة، أن العملية جاءت بعد معلومات مفادها أن شقيقان يقومان بترويج هذه السموم، بالقرب من منزلهما العائلي بحي العرصة.

وقامت الفرقة الأمنية بتوقيف المشتبه به الأول “25 سنة، بالقرب من المسكن العائلي في حين لاذ المشتبه به الثاني “32 سنة”، بالفرار بمجرد مشاهدته لقوات الشرطة.

كما عثر عناصر الأمن على 94 قرص مهلوس من نوع “إيريكا” و”بريجيبلين” مخبأة بدورة المياه خلال عملية تفتيش المسكن العائلي.

تم تقديم المشتبه به إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت

فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه به الثاني كما أشير إليه، يضيف المصدر.