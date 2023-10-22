أمن مستغانم يُحبط نشاط شبكة إجرامية لتنظيم رحلات الحرڤة

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمساغانم، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم خلال العملية، توقيف 11 مشتبه فيه، تتراوح أعمارهم مبين 17 و35 سنة من بينهم قاصرين.

وجاءت القضية بعد إستغلال معلومات واردة لعناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص بأمن ولاية مستغانم.

المعلومات مفادها عزم مجموعة من الشباب على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. إنطلاقا من أحد شواطئ ولاية مستغانم بإتجاه الضفة الأخرى على متن قارب صيد.

ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات والعمل الإستعلاماتي الميداني بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني التي أسفرت عن توقيف11 شخصا. منهم04 مدبرين و 07 مرشحين لعملية الإبحار السري.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكن أحد المدبرين الرئيسيين للعملية بموجب إذن قضائي. أين تم حجز (03) صدريات للنجدة وخزان وقود به بنزين ثانوي خاص بقارب.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم.