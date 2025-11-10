أمن مستغانم يُطيح بشخص فتح عيادة وهمية لمزاولة طب الأسنان بدون رخصة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشخص، تورط في قضية الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة. استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، ممارسة نشاط مقنن بدون رخصة و الاعتماد المطلوب قانونا.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة الحضرية، خاصة ما تعلق منها بالمحافظة على صحة و سلامة المواطنين و تعريض حياتهم للخطر. وإثر تفعيل العمل الاستعلاماتي في قطاع الاختصاص لمحاربة مختلف الجرائم. أين تم رصد نشاط أحد الأشخاص يقوم باستقبال المواطنين على مستوى عيادة تم فتحها بدون رخصة متخصصة في ترميم و تركيب طواقم الأسنان.

عليه و بعد إستفاء كامل الإجراءات القانونية و إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم و بموجب إذن بالتفتيش، تم تفتيش العيادة المزيفة للمعني بالأمر. أين ضبط بها على طاولة خاصة ببرد و ترميم أطقم الأسنان، 05 آلات تستعمل في تنظيف الأسنان من الجير. مساحيق و محاليل، مجموعة من أطقم الأسنان المستعملة، كمية من عجينة صناعة الأطقم و لوازم خاصة بتصليح الأسنان، حجزت منه .

التحريات التي باشرتها عناصر ذات الفرقة، أفضت إلى أن المعني ليس له أي شهادة طبية. كما أن العيادة الوهمية التي كان يزاول فيها نشاطه و استقبال المواطنين. تم فتحها بدون رخصة مسبقة من الجهات المعنية و لم يسبق له أن أداع ملف لدى المصالح المعنية .

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه أحيل بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور