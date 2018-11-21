أمن مطار العاصمة يحجز أزيد من 31 ألف أورو بحوزة شخصين

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين، أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء.

وكشف المصدر، أن الأول كان بإتجاه الدوحة القطرية، وبحوزته 8300 أورو، أما الثاني كان متجها إلى دبي وبحوزته 23500 أورو.

وعلى إثر هذه العمليتين تمت مصادرة المحجوزات وتحويل الشخصين الى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببسكرة، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، بحوزتهما مبلغا ماليا مزورا كان بصدد طرحه للتداول.