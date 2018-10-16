أمن معسكر يوقف عون أمن متلبس في قضية رشوة

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة سيق بمعسكر، عون أمن ووقاية بإحدى الادارات العمومية بنفس المدينة، تورط في جريمة طلب وقبول رشوة مواطن ضد المشتبه فيه.

وحسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الثلاثاء، فإن العون طلب منه مبلغ مالي نظير تسوية ملف إداري، تقدم به الضحية أمام مصالح الإدارة العمومية التي يعمل بها الموقوف.

و جاء توقيف هذا العون متلبسا بتلقي مبلغ مالي من الضحية قدر بـ 150 ألف دج

ليتم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيق حيث صدر أمر بوضعه رهن الحبس في إنتظار محاكمته وفق ذات المصدر.