أمن معسكر يوقف مروجين للمشروبات الكحولية ويحجز 552  وحدة

تمكّنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر في إطار جهودها الميدانية من وضع حد لنشاط مروجين.

يبلغان من العمر 19 و 21 سنة و حجز 552 وحدة مشروب كحولي، إثر استغلال معلومات حول وجود مركبة محملة.

بكمية من المشروبات الكحولية موجهة للترويج بدون رخصة بمدينة تيغنيف ، مكّنت من توقيف المركبة المشبوهة .

بعد أن لاذ سائقها بالفرار، فيما تم توقيف مرافقه وحجز 552 وحدة مشروب كحولي ضبطت بداخل المركبة تمثلت في 424 وحدة.

من نوع بوفور – 80 وحدة من النبيذ و 48 وحدة من نوه هنكل ،إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات هذا النشاط غير المرخص.

ليتم حجزها و اقتياد المشتبه فيه الموقوف إلى مقر أمن الدائرة ، أين فتح ضده تحقيق في القضية ، أسفر عن توقيف شريكه الفار.