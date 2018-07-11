أمن معسكر يوقف 289 شخص في ظرف شهر تورّطوا في قضايا إجرامية

أوقفت الشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر خلال الشهر الفارط 289 شخصا من بينهم 14 إمرأة و3 قصّر.

أودع منهم 34 شخصا الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

واحتلت جرائم المساس بالأشخاص الصدارة 131ب قضية تورط فيها 136 شخصا ،منها حيث عالجت المصلحة 51 قضية متعلقة بالعنف ضد الاشخاص.

منها ثلاث قضايا متعلقة بالعنف ضد الأصول، إضافة إلى 28 قضية تهديد ،29 قضية متعلقة بالسب، إلى جانب 7قضايا متعلقة بالمساس بالأسرة والآداب العامة .

أما في مجال القضايا الماسّة بالممتلكات فقد تم توقيف 84 شخصا، تورطوا في 33 قضية متعلقة بالسرقات البسيطة ،17 قضايا متعلقة بالسرقات الموصوفة.

إلى جانب قضايا أخرى مختلفة على غرار تخريب ملك الغير بـ 19 قضايا.