أمن ميلة يسترجع أزيد من 40 قطعة نقدية أثرية

تمكنت فرقة البحث والتحري بميلة من إسترجاع 42 قطعة نقدية أثرية وتوقيف الشخص الذي كانت بحوزته، بحسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح أمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن تفاصيل القضية تعود لتلقي فرقة البحث والتحري التابعة لأمن الولاية معلومات

عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول صفقة مشبوهة لبيع قطع أثرية بميلة.

وبالتنسيق مع كل من فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وخلية حماية التراث الثقافي التابعة لأمن الولاية، تم أمس الأحد.

توقيف شخص ينحدر من ولاية عنابة، و ذلك بمدينة ميلة عثر بحوزته على 42 قطعة نقدية معدنية قديمة كان بصدد عقد صفقة لبيعها، وفقا لذات المصدر.

وأفادت مصالح أمن ولاية ميلة، بأنه سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة حيازة قطع أثرية بطريقة غير مشروعة وعرضها للبيع.