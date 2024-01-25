أمن.. نداء للجمهور حول هذا الشخص

وجهت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، نداء لكل من تعرف على الشخص الظاهر في الصورة المرفقة المدعو “ج ن ” التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء.

وجاء في بيان مصالح الأمن “طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية. لدى محكمة الدار البيضاء، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء. إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو ” ج ن ” مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والإحتيال ، خيانة الأمانة”.

ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر، كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية. بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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