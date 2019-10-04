أمن ورقلة يضع حدا لشبكة دعارة ومروج خمور ويحجز 1635 قارورة

تمكن عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع بورقلة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 4 أفراد، من بينهم سيدتين في الثلاثينيات من العمر.

تفاصيل العملية، تمت بعد تلقي مصالح الأمن بلاغ من طرف أحد المواطنين مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بإقتحام مخزن للمواد الغدائية.

وبعد معاينة وتفتيش المكان، تم ضبط 4 شباب من بينهم فتاتين، وهم في وضعية مخلة بالحياء.

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد الموقوفين الأربعة وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

وذلك لتورطهم في جرم الفعل المخل بالحياء، وإنشاء وكر للدعارة والفسق.

أين صدر في حق الشابين عامين حبس نافدة، وعام حبس نافدة في حق الفتاتين .

ومن جهة أخرى، تمكن عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة المغير، من الإطاحة بمروج مشروبات كحولية.

وحجزت ذات المصالح، أزيد من 1635 وحدة مختلفة الأحجام والأنواع من المشروبات الكحولية.

وتعود تفاصيل العملية، لرصد نشاط مشبوه لشاب في العقد الثالث من العمر، يقوم باستغلال مسكن شاغر لأحد أقاربه، لتخزين و ترويج المشروبات الكحولية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف جزائي للموقوف عن جرم تخزين المشروبات الكحولية بغرض البيع.

ليتم تقديم المشتيه فيه، أمام الجهات القضائية المختصة في الولاية.