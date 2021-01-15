أمن ورقلة يضع حدا لنشاط جمعية أشرار إحترفوا السرقة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية، التابعـين للأمن الحضري الخامس بورقلة شخصين في اخر يومين.

اين يشتبه في تورطهما في جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة .

العملية تمت عقب تلقي مصالحهم شكوى من قبل بعض السكان، مفادها تعرضهم للسرقة من قبل مجهولين.

لتباشر قوات الشرطة، عمليات البحث والتحري التي توجت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما.

ليتم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الأمن الحضري ومباشرة التحقيق معهما.

أين تبين تورطهما في الجرم، ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

والتي أصدرت في حق الفاعل الرئيسي أمر إيداع و رقابة قضائية في حق شريكه .