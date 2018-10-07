أمن ورقلة يطيح بعصابة مختصة في السرقة إغتصبت أم لطفلين

تمكن عناصر الأمن الحضري السادس بولاية ورقلة، من توقيف أخطر أربعة مجرمين مبحوث عنهم قضائيا لارتكابهم العديد من الجرائم بتراب الولاية.

وتمت عملية توقيف المجرمين الأربعة، بعد ورود معلومات لمصالح الأمن إلى تواجد أربعة مجرمين في إقليم الاختصاص، وتحويلهم لبعض المناطق المهجورة لنقاط من أجل التخطيط لجرائمهم.

لتسفر العملية على توقيف أربعة شباب مشبوهين أعمارهم في العشرينيات، يعملون عبر عدة مناطق منها تقرت، حاسي مسعود وورقلة.

و خلال التحقيق معهم بمقر الأمن الحضري السادس تبين أنهم مجرمين خطيرين مبحوث عنهم قضائيا لتورطهم في السرقـة وإستعمال العنف.

ناهيك عن تورط ثلاث منهم في جناية الفعل المخل بالحياء، التي راح ضحيتها إمرأة متزوجة في الثلاثينيات من العمر وأم لطفلين.

تم اغتصابها جماعيا والإعتداء عليها وسلبها ما تملك ورميها في الطريق في حالة يرث لها ما جعلها تدخل العناية المركزة لمدة طويلة.

وعـقب إستكمال كافة إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد الموقوفين الأربعة.

وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أوامر إيداع المؤسسة العقابية.