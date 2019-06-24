أمن ورقلة يفكك نشاط جمعية أشرار احترفت اختلاس أموال عمومية 

تمكن عـناصر الفرقة المالية والإقتصادية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ورقلة، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 50 و30 سنة إحترفوا إختلاس أموال عمومية.

العملية تعود وقائعها عقب تلقي عناصر أمن ولاية ورقلة، تعليمة من قبل النيابة العامة، مفادها فتح تحقيق في قضايا فـسـاد عـلى مستوى إحدى الإدارات التابعة للدولة.

لتباشر عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري، لتسفر عن توقيف المتورط الرئيسي رفقة شركائه،

وبعد تحقيق عناصر الشرطة في مجال إبرام الصفقات العمومية عن تورط الموقوفين الأربعة في جرم تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنحة إختلاس أموال عمومية، وجنحة سوء إستغلال الوظيفة وجنحتي منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية .

عقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في القضية، تم تقديم أطراف القضية أمام الجهة القضائية المختصة،

التي أصدرت في حق المتهم الرئيسي أمر إيداع الحبس، في حين إستفاد البقية من إجراءات الرقابة القضائية .