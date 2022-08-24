أمن ورڤلة يوقف مجرما محل بحث بـ 6 أوامر بالقبض و 4 نشرات بحث

في إطار سلسلة تنفيذ الأوامر القضائية، تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية ورڤلة، في غضون اليومين الماضيين، من توقيف شخص مصنف ضمن أخطر المجرمين المبحوث عنهم على مستوى التراب الوطني.

حيثيات القضية تعود لمعلومات تحصلت عليها ذات عناصر الفرقة، تفيد بتواجد شخص مسبوق قضائيا، بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة ورڤلة.

التحريات والأبحاث المكثفة والاستغلال الدقيق للمعلومات أسفرت عن تحديد مكان المشبه فيه والأماكن التي يتردد عليها، ليتم توقيفه بعد خطة محكمة وباحترافية عالية، خاصة بعد محاولته الفرار وإبدائه لمقاومة عنيفة، من خلال إخضاع المبحوث عنه إلى عملية التفتيش الجسدي الوقائي، تم ضبط بحوزته رزمة من “الكوكايين” بوزن 1.06 غرام، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تورط في عديد القضايا من بينها حيازة معدات وأسلحة وذخائر حربية

للإشارة، فإن المعني في العقد الثالث من العمر، ينحدر من ولاية ورڤلة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 6 أوامر بالقبض و 4 نشرات بحث، أين تمحورت حول تهم ثقيلة، والتي تتمثل في التهريب ضمن جماعة إجرامية منظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات، إلى جانب قضية حيازة معدات وأسلحة وذخائر حربية وتزوير أوراق مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال وثائق إدارية مزوّرة، وتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة.