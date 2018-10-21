أمن وطني: إنطلاق الحملة الثالثة للتبرع بالدم

انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة المرحلة الثالثة، من الحملة الوطنية للتبرع بالدم لــ2018 في أوساط منتسبي المديرية العامة للأمن الوطني.

وهي الحملة التي تستغرق الى غاية 25 أكتوبر وذلك بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم.

أشرف على انطلاق هذه الحملة الوطنية المفتش العام للامن الوطني مراقب الشرطة حشيشي محمد الطاهر على مستوى مستشفى “لي غليسين” تنظم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

حيث تم اتخاذ كافة التدابير من أجل السير الحسن لهذه العملية الإنسانية التي تعرف سنويا تبرع أعوان واطارات

وموظفي الأمن الوطني بالدم من أجل تزويد المستشفيات بهذه المادة الحيوية للمريض.

كما ترمي الى “تكريس قيم التآزر وتعزيز التعاون الجواري بين مختلف فئات المجتمع .

ستساهم الحملة في جمع أزيد من 15 ألف كيس من الدم يتم توزيعها على مختلف المستشفيات العمومية.