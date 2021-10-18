أمن ولاية البيض يحجز أزيد من 800 وحدة من المفرقعات

حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية البيض أزيد من 800 وحدة من المفرقعات على مستوى 3 محلات بوسط مدينة البيض.

وهذا في إطار مكافحة مكافحة ظاهرة إنتشار وإستعمال المفرقعات والمواد المتفجرة ومن أجل منع كل أشكال البيع المعروض بطرق غير شرعية.

وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام عناصر ذات المصلحة بعمليات رقابة على مستوى المحلات التجارية المستغلة بقطاع الإختصاص.

أين تم حجز كمية من المفرقعات المقدرة بــ 817 وحدة من هذه المادة الخطرة، وبعد التنسيق مع النيابة لولاية البيض تم حجز الكمية مع إستدعاء المعنيين إلى مقر أمن الولاية من أجل إنجاز ملفات قضائية.