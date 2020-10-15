أمن ولاية البيض يحجز كيلوغرام من الكيف المعالج

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية البيض من حجز 01 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف متورطين يبلغان 22 و 24 سنة.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي ذات المصالح معلومات مفادها وجود شبكة مختصة في ترويج وتمرير المخدرات.

وتعمل الشبكة على تمرير المخدرات عبر المحور الرابط بين ولايات النعامة، البيض والاغواط.

ليتم إعداد خطة أفضت إلى توقيف شخصين من ولايتي النعامة والمدية على متن مركبة بالمكان المسمى توسمولين.

وبعد إخضاعهم للتلمس تم العثور بحوزتهم الكمية المذكورة سابقا والمتمثلة في 01 كلغ من الكيف المعالج مخبأة بإحكام.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب واستصدار اذني تفتيش لمسكنيهما تم حجز 225 مليون سنتيم من عائدات المخدرات.

بعد استكمال التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضد المتورطين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب.

واتهم الموقوفان بحيازة المخدرات لغرض البيع للغير باستعمال مركبة ووقفا لإجراءات المثول الفوري تم تأجيل المحاكمة مع إيداعهم الحبس المؤقت.