أمن ولاية البيض ينظم زيارة إلى المركز النفسي البيداغوجي رقم 02

في إطار الشرطة الجوارية والتواصل مع كل شرائح المجتمع نظمت مصالح أمن ولاية البيض، المصلحة الولائية للأمن العمومي، خلية

الاتصال والعلاقات العامة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية..

بالإضافة إلى المصلحة الولائية للتكوين، المصلحة الولائية للصحة النشاط الاجتماعي والرياضات زيارة لفائدة تلاميذ مركز الأطفال المعوقين ذهنيا رقم 02 و ذلك للتعرف عن كثب عن مصالح الشرطة.

وتهدف الزيارة إلى التقرب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا فئة الأطفال وهذا من أجل تعريفهم بمهام الشرطة والوسائل

المستعملة من قبل الأمن الوطني.

ولقيت المبادرة استحسان وتجاوب من قبل الأطفال و المشرفين عليهم وحتى الأولياء الذين ثمنوها وطالبوا بتكرارها كونها تعكس

جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة هاته الفئة.