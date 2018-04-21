تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر، من تأمين ملاعب العاصمة خلال اللقاءات التي إحتضنتها ملاعب 5 جويلية، 20 أوت، وأول نوفمبر بلافيجيري.

حيث لم تسجل ملاعب العاصمة الثلاثة التي احتضنت مباريات مهمة جدا، أي تجاوزات وعرف أمن ولاية الجزائر كيفية التحكم فيها وإعادة الهدوء إلى الملاعب.

ولعبت 3 مباريات أمس الجمعة في نفس التوقيت، ورغم الحضور القوي للأنصار بالاخص في ملعبي لافيجري و20 أوت إلا أن الأمن حال دون حدوث أي تجاوزات.

كما مرت الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى المحترفة التي جريت مبارياتها في توقيت واحد، بسلام بعد “جمعة العنف” التي ميزت الاسبوع الماضي.