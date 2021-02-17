أمن ولاية الجزائر يتلقى أزيد من 13 ألف مكالمة هاتفية خلال أسبوع

تلقى مركز القيادة والسيطرة بأمن العاصمة من 04 إلى 11 فيفري 13737 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر وخط النجدة.

وتتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وكذا طلب الإرشادات والتوجيهات.

وأسفرت التدخلات عن توقيف 12 شخص محل تبليغ بكل من بئر مراد رايس، حسين داي، سيدي أمحمد، الشراقة، الدار البيضاء.

تم على إثرها استرجاع دراجة نارية، استرجاع هاتف نقال، استرجاع سوار و قلادة من المعدن الأصفر.

كما تم استرجاع (44) قضيب حديدي مستعمل في عملية البناء، مبلغ مالي قدره 60 الف دج.

وتم ايضا حجز 2 سلاح أبيض من الحجم الكبير، شاحنة مستعملة في عملية السرقة، كمية من المخدرات القنب الهندي .

ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين، إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية بصفتهم أساس الأمان.