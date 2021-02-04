أمن ولاية الجزائر يتلقى 12124 مكالمة هاتفية عبر الخطين 1548 و17

تلقت قاعة العمليات التابعة لمركز القيادة والسيطرة بأمـن ولاية الجـزائر(12124) مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548وكذا خط النجدة 17.

وذلك خــلال الـفـترة الممتدة من 22إلى غاية29 جانفي الجاري.

وتتعلق هذه المكالمات بالتبليغ عــن مخـتـلـف قـضـايا الإجرام وكـذا طلب الإرشادات والتوجيهات.

ليتم على إثرها توقيف (07 ) أشخاص محل تبليغ بكل من أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، حسين داي، براقي، سيدي محمد، بئر التوتة، والدرارية.

كما تم استرجاع دراجة نارية، استرجاع هاتف نقال، استرجاع حاسوب محمول، استرجاع مبلغ مالي قدره (29000) دج.

وكذا حجز (02) سلاح أبيض من الحـجـم الكـبـيـر، كـمـية مـن المخدرات “القنب الهندي”، (10) أقراص من المؤثرات العقلية.

كما دعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين، إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية بصفتهم أساس الأمان.

وتضع تحت تصرفهم أرقام المديرية العامة للأمن الوطني، الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 إضافة إلى خط 104، تطبيق “ألو شرطة”.

وكذا صفحة الفايسبوك لأمن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.