أمن ولاية الجزائر يتلقى 54820 مكالمة عبر الخط الأخضر شهر أوت

تلقّت قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 31 أوت المنصرم، 54820 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 48/15 وخط النّجدة 17 .

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أنها سجلت خلال شهر أوت 17 صورة مجدية عبر تطبيق “ألو شرطة”، و31 قضية إيجابية، تتعلق بالتبيلغ عن مختلف القضايا المتعلّقة بالإجرام وكذا طلب الإرشادات والتّوجيهات.

وأسفرت هاته التدخّلات عن توقيف 31 شخص محل تبليغ بكل من أمن المقاطعة الإدارية زرالدة، بئر مراد رايس، سيدي امحمد، الرويبة، الدار البيضاء، براقي، الحراش، بوزريعة وباب الوادي.

كما تمكّنت عناصر الشرطة من حجز كميّات من المخدّرات والمؤثّرات العقلية، و23 سلاح أبيض محظور بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج للسموم، مع استرجاع مركبة، دراجة نارية، وثلاث هواتف نقالة وحقيبة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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