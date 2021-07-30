أمن ولاية الجزائر يشرع في حملة لتوزيع الأقنعة الطبية على المواطنين

شرعت مصالح أمن ولاية الجزائر في توزيع الأقنعة الطبية على المواطنين، وذلك في إطار برنامجها التحسيسي ودعما للمخطط الوطني للمنظومة الصحية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الإجراء جاء عملا بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة وباء کورونا. وفي إطار دعم الجهود الوطنية في مجال التوعية، الرامية للحد من إنتشار جائحة كورونا ومواصلة لبرنامجها التحسيسي في هذا المجال. حيث باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر حملتها.

وأشار المصدر، إلى أن هذه العملية التحسيسية تهدف إلى الرفع من درجة الوعي لدي المواطنين. جراء الوضع الصحي الراهن وحثهم على الإلتزام بارتداء الأقنعة الواقية. كإجراء وقائي للحفاظ على الصحة الفردية والجماعية