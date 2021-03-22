أمن ولاية الجزائر يصدر بيانا يخصوص حادثة دهس شرطي أثناء الخدمة بحيدرة

أصدرت مصالح أمن ولاية الجزائر بيانا بخصوص حادثة دهس شرطي اثناء الخدمة من قبل شخص بحيدرة في اعالي العاصمة.

وأوضح البيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لذات المديرية أن الشرطي يتواجد في صحة جيدة عقب الحادث الذي تعرض له أمس

وأضاف البيان أنه تم التكفل به وتقديم له العلاج على مستوى عيادة الأمن الوطني لڨليسين وسيعود قريبا للعمل.

مصالح أمن العاصمة اثنت على روح المواطنة التي يتحلى بها ملتقط الفيديو والمعروف بـ الشرطي المخفي.

كما دعت خلية الإتصال والعلاقات العامة المواطنين إلى إستخدام تطبيق ألو شرطة الموضوع تحت تصرفهم.

وتعود وقائع الحادث إلى يوم أمس 21 مارس وفي حدود الساعة 16 و30 على مستوى مفترق الطرق العربي عليق بحيدرة.

أين تعرض شرطي خلال مزاولة مهامه إلى دهس عمدي مع رفض الإمتثال من قبل شخص بعد قيامه بدوران ممنوع.

الأمر الذي خلف إصابة الشرطي وتعرضه لجروح مما إستدعى نقله إلى عيادة الأمن الوطني.

ليتم مباشرة توقيف السائق بذات الشارع وإقياده لمركز الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية معه وتقديمه للجهات القضائية.

هذا وقام اليوم وزير الداخلية كمال بلجود بزيارة الشرطي المصاب وتقديم له الدعم والمساندة كما إعتبر هذا الفعل بالإجرامي.

الوزيركان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الوطني فريد زين الدين بن الشيخ وكذا رئيس أمن ولاية الجزائر