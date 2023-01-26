أمن ولاية الجزائر يضع مخططا أمنيا خاصا بالتقلبات الجوية

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا على مستوى الطرق من مختلف النقاط والمحاور لتسهيل الحركة المرورية. وذلك تزامنا و التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه “تزامنا والتقلبات الجوية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن. سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا على مستوى الطرق من مختلف النقاط والمحاور. لتسهيل الحركة المرورية وتوعية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنبا لأي انزلاق في الطرق”.

كما أشار أن مصالح أمن ولاية الجزائر، تعمل على ضمان الإنسيابية المرورية من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والتمركز على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية. ناهيك عن الاستعانة بمختلف الفرق “الدراجات النارية” داخل المناطق الحضرية العمرانية والطرق السريعة”.

كما تقوم عناصر مختلف فرق الأمن العمومي، على إخلاء الممر الإستعجالي تحسبا لأي طارئ. بالإضافة كذلك إلى التدخل الآني والفوري حيال أي مركبة من شأنها عرقلة حركة المرور اثر عطب أو حادث مرور. مشيرا إلى أن خلية الإتصال والعلاقات العامة تسهر على تحسيس وتوعية السواق حول السلامة المرورية عن طريق إحترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة مع المراقبة الدورية للسيارة.

وأكد ذات المصدر، أن مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر يبقى في استقبال بلاغات المواطنين والإخطار الآني لقوات الشرطة العاملة في الميدان. من أجل التدخل في الوقت المناسب. مذكّرا أنه تم وضع تحت تصرف المواطنين الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17. بالإضافة كذلك إلى خط 104، تطبيق “ألو شرطة” وكذا صفحة الفايسبوك لشرطة الجزائر العاصمة للتبليغ.

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