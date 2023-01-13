أمن ولاية الجزائر يضع مخططا أمنيا خاصا بشان 2022

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا ببطولة أمم إفريقيا للمحليين الشان، ستسهر من خلاله على ضمـان المرافقات الامنية للمنتخبات والوفود المشاركة وتأمين داخلي وخارجي للإقامات، وكذا نتقلاتهم.

إضافة إلى ذلك، فإن فإن المخطط الأمني يهدف أيضا إلى تأمين الملاعب المخصصة للتدريب الفضاءات التي تستشهد تنصيب شاشات عملاقة و التي ستسقطب الجمهور نقاط استلام التذاكر و نقاط تجميع و نقل المناصرين .

وجاء في البيان ذات السلك النظامي، إنه تحسبا لاحتضان الجزائر تنظيم الطبعة 07 بطولة أمم إفريقيا للمحليين شان 2022 المز تنظيمها إبتداءا من اليوم 13 جانفي 2023 إلى غاية 04 فيفري 2023 بمشاركة عدة دول إفريقية، والتـي ستجرى فعالياتها على مستوى 04 ولايات من الوطن : العاصمة، وهران، قسنطينة و عنابة، ونظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي الدولي، مصالح أمن ولاية الجزائر، اتخذت كافة التدابير و الاجراءات الأمنية قبل، أثناء ، و بعد من أجل إنجاح المهمة و إعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمـان المرافقات الامنية للمنتخبات والوفود المشاركة و تأمين داخلي و خارجي للإقامات، وكذا نتقلاتهم، تأمين الملاعب المخصصة للتدريب الفضاءات التي تستشهد تنصيب شاشات عملاقة و التي ستسقطب الجمهور نقاط استلام التذاكر و نقاط تجميع و نقل المناصرين .”

كما أن التأمين الخاص بفعاليات هاته التظاهرة الرياضية القارية قد تم بالتنسيق مع زملائنا من قياس الدرك الوطني، في مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى ملعب براقي على غرار إجراءات أمنية إستباقية تتعلق بتأمين و التطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية، عبر كافة الطرق، لاسيما تلك المؤدية إلى الملعب. يضيف البيان.