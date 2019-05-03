أمن ولاية الشلف يطيح بجمعية أشرار مختصة في السرقة و الإعتداء على المواطنين

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس للشلف، من تفكيك جمعية أشرار، مختصة في السرقة و الإعتداء على المواطنين، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و25سنة بحي بن سونة.

حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حين طلب الضحية من أحد أصدقائه إيجاد له دراجة نارية لغرض شرائها، هذا الأخير إستغل الموقف، وقام بوضع خطة للإستيلاء على مبلغ الضحية بالتواطؤ مع شركائه.

أين إتصل مجددا بالضحية يخبره فيها بوجود دراجة نارية، تعود لأحد شركاءه، موهما إياه ببيعها له، قصد إستدراجه، و سلبه المبلغ المالي.

ليقوم أحد الشركاء في اليوم الموالي بالإتفاق مع الضحية على مكان إلتقائهما، و من ثمة التوجه لإتمام إجراءات البيع مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم.

حيث تفاجأ الضحية لحظة لقائه مع صاحب الدراجة في المكان المتفق عليه، بإعتراض طريقهما من قبل شخصين مجهولين، قاما بتهديدهما بواسطة سلاح أبيض، وسلبهما المبلغ المالي مع الدراجة النارية.

ليتقرب مباشرة الضحية بعدها من أجل تقديم شكوى، إثر تعرضه إلى السرقة و التهديد بواسطة سلاح أبيض، إستهدفت مبلغ مالي من قبل مجهولين.

أين باشرت ذات المصلحة تحرياتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الإستعانة بالشرطة العلمية، حيث أسفرت الأبحاث على تحديد هوية الفاعلين وتوقيف إثنين منهم في ظرف قياسي، مع إسترجاع جزء من المبلغ المسروق.

لينجز في حق المشتبه فيهما ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، بتوافر ظرف التعدد، والتهديد بواسطة سلاح أبيض ، أحيلا بموجبها أمام محكمة الشلـف.