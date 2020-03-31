أمن ولاية الطارف يجند 3600 شرطي بينهم اطباء للوقاية من فيروس كورونا

سخر أمن ولاية الطارف 2600 شرطي من بينهم الطاقم الطبي التابعين للأمن من بياطرة و أخصائيين نفسانيين وجميع الإمكانيات المادية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أنجز ما يقارب 123 عملية تحسيس لفائدة مختلف شرائح المجتمع حول سبل الوقاية من انتشار وباء كورونا.

كما تم القيام ب 14 عملية تعقيم وتطهير باستعمال مضخة المياه لوحدات حفظ النظام شملت جميع دوائر ولاية الطارف.

وأضاف البيان، أن مصالح الأمن شاركت في 23 عملية تطهير وتعقيم منظمة من طرف مختلف مديرات الولاية، مع تنظيم 16 عملية إزالة التجار والأسواق الفوضوية التي تعتبر نقاط سوداء في انتشار الوباء بين المواطنين.

كما تم إنجاز 25 خرجة ميدانية لمراقبة المحلات التجارية، فيما عالجت 19 قضية خاصة بقضايا ذات الصلة بعمليات المضاربة في السلع ومخالفة التنظيمات الخاصة بغلق المحلات التجارية.

ورافقت ذات المصالح، 06 عمليات إجلاء لمواطنين العائدين من الحدود التونسية، فيما تلقت 655 مكالمة هاتفية عبر الارقام الخضراء 1548 و 17 بخصوص تقديم توجيهات وارشادات للمواطنين حول مواضيع ذات صلة فيروس كورونا