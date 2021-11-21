أمن ولاية النعامة يحقق حلم شاب من ذوي الهمم

تمكنت مصالح الأمن بولاية النعامة من تحقيق حلم شاب من ذوي الهمم في أن يصبح شرطيا ولو ليوم واحد. تجسيدا لمبدء الشركة الجوارية التي تهدف الى تقريب الشرطة من المواطن.

حيث لبت مصالح الأمن طلب والد الشاب “بوريس ياسين” المدعو لدى سكان النعامة بإسم فتحي ليكون شرطيا ليوم واحد.

كما إرتدى الشاب ياسين بدلة برتبة ملازم أول للشرطة ، وقام بخرجة ميدانية برفقة مختلف المصالح العملياتية. كما شارك خلال يوم واحد في مختلف المهام الميدانية التي يقوم بها الشرطي والمتمثلة في حماية الناس وممتلكاتهم.

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