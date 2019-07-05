أمن ولاية بسكرة يسترجع شاحنة مسروقة في ظرف قياسي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة من استرجاع شاحنة مسروقة، وإيقاف المشتبه فيه في نفس اليوم.

وقائع القضية تعود لـ 30 جوان 2019 في حدود الساعة 05:00 صباحا بسوق الجملة للخضر والفواكه بولاية بمدينة بسكرة.

أين قام المشتبه فيه بسرقة الشاحنة والتوجه بها إلى دائرة بريكة بولاية باتنة، التحريات السريعة وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني لبلدية بيطام، تم إقامة حجاز أمني سمح باسترجاع الشاحنة المسروقة وإيقاف الفاعل البالغ من العمر 19 سنة، وهو عامل بسوق الخضر والفواكه.

التحريات سمحت أيضا بضبط هاتف محمول بحوزة المشتبه، وبعد التدقيق في مصدره تبين أن الهاتف محل سرقة وهو ملك لمواطن من بسكرة.

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية بمحكمة بسكرة بتاريخ 02 جويلية 2019 بخصوص قضية سرقة مركبة وقضية سرقة هاتف محمول، صدر ضده أمر بالإيداع، تمّ تسليم المسروقات المسترجعة لمالكييها الأصليين.

تدعو المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، سواق المركبات لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من سرقة السيارات، وتضع الرقم الأخضر 1548 و رقم النداء 17 لاستقبال المكالمات الهاتفية فور تسجيل أي محاولة ارتكاب جريمة سرقة مركبة، مما يسمح لمصالح الشرطة من اتخاذ التدابير اللازمة وإحباط أي عملية من هذا النوع.